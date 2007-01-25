«ПСЖ» может сегодня уладить детали перехода Паредеса. Семья игрока уже в Париже

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в «ПСЖ».
Клубы согласовали трансфер игрока за сумму около 50 миллионов евро, осталось уладить последние детали перехода. Это может случиться сегодня, сообщает ESPN.
Семья игрока уже приехала в Париж, ожидая прибытия Паредеса, который пока находится на сборе «Зенита» в Дохе.
«ПСЖ» хочет завершить сделку как можно скорее, чтобы у Томаса Тухеля появились новые варианты в полузащите.
Также сообщается, что парижане предпринимают попытки подписать хавбека «Наполи» Аллана, однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис требует за игрока большую сумму, переговоры продолжаются.