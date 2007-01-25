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    «ПСЖ» может сегодня уладить детали перехода Паредеса. Семья игрока уже в Париже

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Томас Тухель Аллан Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к переходу в «ПСЖ».

    Клубы согласовали трансфер игрока за сумму около 50 миллионов евро, осталось уладить последние детали перехода. Это может случиться сегодня, сообщает ESPN.

    Семья игрока уже приехала в Париж, ожидая прибытия Паредеса, который пока находится на сборе «Зенита» в Дохе.

    «ПСЖ» хочет завершить сделку как можно скорее, чтобы у Томаса Тухеля появились новые варианты в полузащите.

    Также сообщается, что парижане предпринимают попытки подписать хавбека «Наполи» Аллана, однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис требует за игрока большую сумму, переговоры продолжаются.

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