«ПСЖ» может сегодня уладить детали перехода Паредеса. Семья игрока уже в Париже

Полузащитник Леандро Паредес близок к переходу в «ПСЖ».

Клубы согласовали трансфер игрока за сумму около 50 миллионов евро, осталось уладить последние детали перехода. Это может случиться сегодня, сообщает ESPN.

Семья игрока уже приехала в Париж, ожидая прибытия Паредеса, который пока находится на сборе в Дохе.

хочет завершить сделку как можно скорее, чтобы у появились новые варианты в полузащите.

Также сообщается, что парижане предпринимают попытки подписать хавбека Аллана, однако президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис требует за игрока большую сумму, переговоры продолжаются.