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    Полиция Гернси допускает, что Сала и пилот самолета могли воспользоваться спасательным плотом

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Полиция острова Гернси координирует поиски пропавшего самолета, на котором были новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот.

    «Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях.

    Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

    Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

    Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

    Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

    Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим», – говорится в заявлении полиции.

    Ранее поисковая группа обнаружила обломки и, в частности, ярко-оранжевый предмет.

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