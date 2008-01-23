Полиция Гернси допускает, что Сала и пилот самолета могли воспользоваться спасательным плотом

Полиция острова Гернси координирует поиски пропавшего самолета, на котором были новичок Эмилиано Сала и пилот.

«Мы ведем поиски, основываясь на четырех предположениях.

Первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь.

Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь.

Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту.

Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде.

Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим», – говорится в заявлении полиции.

Ранее поисковая группа обнаружила обломки и, в частности, ярко-оранжевый предмет.

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