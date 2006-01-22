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    «Кардифф»: «Продолжаем молиться в ожидании позитивных новостей о Сале»

    Теги премьер-лига Англия происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    «Кардифф» выступил с официальным заявлением относительно пропажи новичка команды Эмилиано Салы, самолет с которым пропал с радаров над Ла-Маншем.

    «Мы были шокированы, услышав, что самолет пропал. Мы ждали Эмилиано в Кардиффе прошлым вечером, сегодня он должен был провести первый день с командой.

    Наш владелец Тан Сри Винсен Тан, и председатель совета директоров Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией. 

    Этим утром мы решили отменить тренировку. Мысли команды, тренеров и всего клубов находятся вместе с Эмилиано и пилотом. 

    Все в «Кардиффе» хотят поблагодарить болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в такой сложный момент. Мы продолжаем молиться в ожидании позитивных новостей», – говорится в заявлении генерального директора клуба Кена Чу.

    Самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров вчера вечером неподалеку от острова Гернси в Ла-Манше.

    Глава поисково-спасательной группы заявил, что шансы найти выживших крайне малы.

    28-летний аргентинец стал рекордной покупкой «Кардиффа». Сообщалось, что за него заплатили 20 миллионов евро.

    Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ

     

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