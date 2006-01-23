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    Radio Catalunya: де Йонг выбрал «Барселону», каталонцы заплатят «Аяксу» более 75 млн евро

    Теги ПСЖ высшая лига Голландия Аякс Ювентус Манчестер Сити Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг перейдет в «Барселону».

    Об этом сообщили в эфире программы El Club de la Mitjanit на Radio Catalunya. Голландец договорился о контракте с каталонским клубом и предпочел именно «Барсу» другим претендентам – «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ювентусу».

    Уже сегодня делегация «Барсы» во главе с Жозепом Бартомеу отправится в Амстердам, чтобы заключить сделку с «Аяксом». Трансфер 21-летнего де Йонга обойдется «Барселоне» более, чем в 75 миллионов евро.

    Подробную статистику Френки де Йонга можно изучить здесь.

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