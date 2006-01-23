Radio Catalunya: де Йонг выбрал «Барселону», каталонцы заплатят «Аяксу» более 75 млн евро

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг перейдет в «Барселону».

Об этом сообщили в эфире программы El Club de la Mitjanit на Radio Catalunya. Голландец договорился о контракте с каталонским клубом и предпочел именно «Барсу» другим претендентам – «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ювентусу».

Уже сегодня делегация «Барсы» во главе с Жозепом Бартомеу отправится в Амстердам, чтобы заключить сделку с «Аяксом». Трансфер 21-летнего де Йонга обойдется «Барселоне» более, чем в 75 миллионов евро.

Подробную статистику Френки де Йонга можно изучить здесь.