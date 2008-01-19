Бартомеу и Абидаль не убедили де Йонга перейти в «Барселону», его приоритет – «ПСЖ»

Руководители «Барселоны» на днях предприняли очередную попытку договориться о контракте с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, спортивный директор клуба Эрик Абидаль и другие представители каталонцев летали на переговоры с агентами 21-летнего хавбека.
Они сообщили «Аяксу», что готовы выплатить за футболиста требуемые 75 миллионов евро.
Однако, по информации Mundo Deportivo, «Барселоне» не удалось убедить самого де Йонга, его приоритетом по-прежнему остается переход в «ПСЖ».
Кроме того, в ближайшее время предложение о трансфере футболиста сборной Голландии может сделать «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Голландии, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.