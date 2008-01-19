Бартомеу и Абидаль не убедили де Йонга перейти в «Барселону», его приоритет – «ПСЖ»

Руководители «Барселоны» на днях предприняли очередную попытку договориться о контракте с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, спортивный директор клуба и другие представители каталонцев летали на переговоры с агентами 21-летнего хавбека.

Они сообщили , что готовы выплатить за футболиста требуемые 75 миллионов евро.

Однако, по информации Mundo Deportivo, «Барселоне» не удалось убедить самого де Йонга, его приоритетом по-прежнему остается переход в .

Кроме того, в ближайшее время предложение о трансфере футболиста сборной Голландии может сделать .

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Голландии, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.