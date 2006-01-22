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    Сергей Семак: «У «Зенита» нет двух равноценных составов»

    Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Леандро Паредес Матч ТВ Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче Кубка «Матч Премьер».

    – Два разных тайма: в одном мы владели инициативой, в другом – «Локомотив». Кто-то лучше готов, кто-то – хуже.

    Уровень игроков соперника, которые вышли в первом тайме, позволял контролировать мяч. По нашему состоянию было видно, что очень сложно двигались. Но это нормально.

    Что касается результата, то простая ошибка вратаря, которая все-таки изменила внутреннее состояние.

    Понятно, что мы проигрывали по качеству и количеству моментов в первом тайме. Первый и второй мячи повлияли на ход матча. Во втором тайме могли забить, были моменты. «Локомотив» смотрелся лучше, свежее и заслуженно победил.

    – Та информация, которую вы получили, поменяв составы, посмотрев всех игроков, удовлетворяет?

    – Кто-то удовлетворяет, кто-то – нет. У нас эти сборы есть для того, чтобы определиться с заявкой на Лигу Европы и по нескольким другим игрокам в плане того, есть ли смысл заявлять их на оставшуюся часть сезона.

    Мы прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет. Это мы давно понимаем.

    Есть 1-2 игрока на каждую позицию, сейчас стараемся двигаться в сторону функционального состояния футболистов. Будем работать, чтобы прибавлять от игры к игре.

    – Почему не вышел Леандро Паредес?

    – Он был не готов к этому матчу, – заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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