«Нант» перенес матч Кубка Франции из-за пропажи Салы

отреагировал на известие о пропаже бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, который позавчера стал игроком .

Французский клуб отменил тренировку и завтрашний матч Кубка Франции с . Это согласовано с Федерацией футбола Франции.

Самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров вчера вечером неподалеку от острова Гернси в Ла-Манше.

Глава поисково-спасательной группы заявил, что шансы найти выживших крайне малы.

28-летний аргентинец стал рекордной покупкой «Кардиффа». Сообщалось, что за него заплатили 20 миллионов евро.

Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ