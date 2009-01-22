«Нант» перенес матч Кубка Франции из-за пропажи Салы

«Нант» отреагировал на известие о пропаже бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, который позавчера стал игроком «Кардиффа».
Французский клуб отменил тренировку и завтрашний матч Кубка Франции с «Антантом». Это согласовано с Федерацией футбола Франции.
Самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров вчера вечером неподалеку от острова Гернси в Ла-Манше.
Глава поисково-спасательной группы заявил, что шансы найти выживших крайне малы.
28-летний аргентинец стал рекордной покупкой «Кардиффа». Сообщалось, что за него заплатили 20 миллионов евро.
Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ