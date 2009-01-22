Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Нант» перенес матч Кубка Франции из-за пропажи Салы

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция Кубок Франции происшествия Кардифф Сити Антант Эмилиано Сала Футбол

    «Нант» отреагировал на известие о пропаже бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, который позавчера стал игроком «Кардиффа».

    Французский клуб отменил тренировку и завтрашний матч Кубка Франции с «Антантом». Это согласовано с Федерацией футбола Франции.

    Самолет, в котором находился Сала, пропал с радаров вчера вечером неподалеку от острова Гернси в Ла-Манше.

    Глава поисково-спасательной группы заявил, что шансы найти выживших крайне малы.

    28-летний аргентинец стал рекордной покупкой «Кардиффа». Сообщалось, что за него заплатили 20 миллионов евро.

    Над Ла-Маншем пропал самолет. В нем летел футболист, только что перешедший в клуб АПЛ

     

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться