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    Фелипе Луис: «Если Месси не заслуживает «Золотой мяч», я ничего не понимаю в футболе»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Неймар Филипе Луис Антуан Гризманн Футбол

    Защитник «Атлетико» Фелипе Луис поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Моя задача на поле состоит в том, чтобы не дать ничего создать соперникам, будь то Месси или любой другой игрок. 

    Я вижу игру Лео много лет, он не перестает блистать в разных ролях. Он играл на фланге, а теперь действует в центре.

    И вдруг я слышу, что он не заслуживает «Золотой мяч», потому что провел неудачный сезон в 2018 году? Он выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, был лучшим бомбардиром в Европе и раздал множество голевых передач.

    Тот, кто считает, что Месси не заслужил «Золотой мяч», не видит того, что вижу я. Либо так, либо я ничего не смыслю в футболе. 

    Он лучший игрок «Барселоны». Месси постоянно забивает голы, а когда нет – отдает голевые передачи или начинает результативные атаки. И он делает это на протяжении последних 10 лет. 

    Я бесконечно с ним соперничаю на поле, но и бесконечно восхищаюсь Лео за его пределами. Он аргентинец и играет за нашего соперника. Знаю, что не вызову восторгов, говоря хорошие слова в его адрес, но я делаю это искренне.

    Я хочу, чтобы Неймар победил, потому что он бразилец. Я хочу, чтобы Гризманн победил, потому что я играю с ним в команде. Но это то, что я вижу, и я не боюсь говорить правду», – сказал Луис.

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