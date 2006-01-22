Фелипе Луис: «Если Месси не заслуживает «Золотой мяч», я ничего не понимаю в футболе»

Защитник «Атлетико» Фелипе Луис поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» .

«Моя задача на поле состоит в том, чтобы не дать ничего создать соперникам, будь то Месси или любой другой игрок.

Я вижу игру Лео много лет, он не перестает блистать в разных ролях. Он играл на фланге, а теперь действует в центре.

И вдруг я слышу, что он не заслуживает «Золотой мяч», потому что провел неудачный сезон в 2018 году? Он выиграл , Кубок Испании, был лучшим бомбардиром в Европе и раздал множество голевых передач.

Тот, кто считает, что Месси не заслужил «Золотой мяч», не видит того, что вижу я. Либо так, либо я ничего не смыслю в футболе.

Он лучший игрок «Барселоны». Месси постоянно забивает голы, а когда нет – отдает голевые передачи или начинает результативные атаки. И он делает это на протяжении последних 10 лет.

Я бесконечно с ним соперничаю на поле, но и бесконечно восхищаюсь Лео за его пределами. Он аргентинец и играет за нашего соперника. Знаю, что не вызову восторгов, говоря хорошие слова в его адрес, но я делаю это искренне.

Я хочу, чтобы победил, потому что он бразилец. Я хочу, чтобы Гризманн победил, потому что я играю с ним в команде. Но это то, что я вижу, и я не боюсь говорить правду», – сказал Луис.