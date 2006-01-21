Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Олег Кононов: «После выхода Глушакова игра «Спартака» изменилась. Денис наш лидер»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Денис Глушаков Олег Кононов Педро Роша Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова в матче Кубка «Матч Премьер» с «Ростовом» (2:1).

    Глушаков стал автором победного гола в конце встречи.

    «Согласен, что после выхода на поле Глушакова наша игра изменилась. Денис наш лидер, он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала, эти качества были у него всегда и будут дальше.

    В данный момент у нас проходит подготовка к сезону. Пробуем разные варианты, ищем.

    К примеру, Педро Роша впервые играл на позиции «десятки». Понятно, что где-то ему было некомфортно.

    Ворота были пустые в моменте Роши? Нет. Там был еще защитник», – сказал Кононов.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться