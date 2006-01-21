Олег Кононов: «После выхода Глушакова игра «Спартака» изменилась. Денис наш лидер»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова в матче Кубка «Матч Премьер» с «Ростовом» (2:1).
Глушаков стал автором победного гола в конце встречи.
«Согласен, что после выхода на поле Глушакова наша игра изменилась. Денис наш лидер, он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала, эти качества были у него всегда и будут дальше.
В данный момент у нас проходит подготовка к сезону. Пробуем разные варианты, ищем.
К примеру, Педро Роша впервые играл на позиции «десятки». Понятно, что где-то ему было некомфортно.
Ворота были пустые в моменте Роши? Нет. Там был еще защитник», – сказал Кононов.