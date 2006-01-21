Олег Кононов: «После выхода Глушакова игра «Спартака» изменилась. Денис наш лидер»

Главный тренер Олег Кононов поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова в матче Кубка «Матч Премьер» с (2:1).

Глушаков стал автором победного гола в конце встречи.

«Согласен, что после выхода на поле Глушакова наша игра изменилась. Денис наш лидер, он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала, эти качества были у него всегда и будут дальше.

В данный момент у нас проходит подготовка к сезону. Пробуем разные варианты, ищем.

К примеру, впервые играл на позиции «десятки». Понятно, что где-то ему было некомфортно.

Ворота были пустые в моменте Роши? Нет. Там был еще защитник», – сказал Кононов.