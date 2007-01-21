Игуаин попрощался с игроками «Милана» перед переходом в «Челси»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», близок к переходу в .

Накануне 31-летний аргентинец попрощался с игроками и персоналом , забрав вещи из своего шкафчика в раздевалке на базе команды в Миланелло.

Ожидается, что сегодня или завтра Игуаин вылетит на медосмотр в «Челси» в Лондон, где его брат и агент Николас улаживает последние детали перехода.

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«Челси» арендует Игуаина и сможет выкупить его летом за 36 млн евро