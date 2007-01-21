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    Игуаин попрощался с игроками «Милана» перед переходом в «Челси»

    Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Футбол

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», близок к переходу в «Челси».

    Накануне 31-летний аргентинец попрощался с игроками и персоналом «Милана», забрав вещи из своего шкафчика в раздевалке на базе команды в Миланелло.

    Ожидается, что сегодня или завтра Игуаин вылетит на медосмотр в «Челси» в Лондон, где его брат и агент Николас улаживает последние детали перехода.

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