«Челси» арендует Игуаина и сможет выкупить его летом за 36 млн евро

Форвард Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», по-прежнему близок к переходу в .

Трансфер 31-летнего аргентинца в лондонский клуб откладывается из-за того, что «Милан» еще не оформил переход нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

В связи с этим Игуаин пройдет медосмотр в «Челси» не раньше вторника.

«Челси» арендует Игуаина в январе на тех же условиях, что и – по окончании сезона у «синих» будет возможность выкупить игрока за 36 миллионов евро. При этом «Челси» вправе продлить аренду еще на один год.

Полугодовая аренда Игуаина обойдется лондонцам, соответственно, в 9 млн («Милан» арендовал его на сезон за 18 млн).