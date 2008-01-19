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    «Челси» арендует Игуаина и сможет выкупить его летом за 36 млн евро

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Футбол

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», по-прежнему близок к переходу в «Челси».

    Трансфер 31-летнего аргентинца в лондонский клуб откладывается из-за того, что «Милан» еще не оформил переход нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

    В связи с этим Игуаин пройдет медосмотр в «Челси» не раньше вторника.

    «Челси» арендует Игуаина в январе на тех же условиях, что и «Милан» – по окончании сезона у «синих» будет возможность выкупить игрока за 36 миллионов евро. При этом «Челси» вправе продлить аренду еще на один год.

    Полугодовая аренда Игуаина обойдется лондонцам, соответственно, в 9 млн («Милан» арендовал его на сезон за 18 млн).

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