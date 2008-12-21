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    Дзюба о трансферах: «Летом давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Сейчас наклевывается еще один вариант»

    Теги Зенит Артем Дзюба Ньюкасл Вест Хэм Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Кардифф Сити Спорт-Экспресс Футбол

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что минувшим летом мог перейти в один из клубов АПЛ.

    – Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо.

    «Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

    Но когда наступил день Х, люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли.

    – Вопрос закрыт до лета? Зимой никуда не уедете?

    – Зимой, думаю, тяжело. Сейчас наклевывается еще один вариант, но не люблю подобные разговоры, они бессмысленны, лишний раз убедился. Пока не увижу конкретику, все это пустая болтовня, – сказал Дзюба.

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