Дзюба о трансферах: «Летом давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Сейчас наклевывается еще один вариант»

Форвард Артем Дзюба рассказал, что минувшим летом мог перейти в один из клубов АПЛ.

– Я давал авторизацию на , «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо.

очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

Но когда наступил день Х, люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли.

– Вопрос закрыт до лета? Зимой никуда не уедете?

– Зимой, думаю, тяжело. Сейчас наклевывается еще один вариант, но не люблю подобные разговоры, они бессмысленны, лишний раз убедился. Пока не увижу конкретику, все это пустая болтовня, – сказал Дзюба.