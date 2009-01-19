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    Халилович войдет в сделку по переходу Пентека в «Милан»

    Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Дженоа Андреа Бертолаччи Ален Халилович Кшиштоф Пентек Футбол

    «Милан» согласовал с «Дженоа» трансфер форварда Кшиштофа Пентека.

    Стороны сошлись на 35 миллионах евро плюс бонусы, при этом сумма перехода 23-летнего поляка будет снижена за счет включения в сделку полузащитника «россонери» Алена Халиловича.

    «Дженоа» также хотел получить взамен Андреа Бертолаччи, но в итоге было решено, что 28-летний хавбек «Милана» вернется к генуэзцам по окончании сезона как свободный агент.

    Ожидается, что окончательно трансфер Пентека в «Милан» будет оформлен во вторник – «Дженоа» еще нужно согласовать контракт с Халиловичем.

    В июле 2018 года Пентек перешел в «Дженоа» из «Краковии» за 4,5 млн евро и в 21 матче забил за «грифонов» 19 голов.

    «Вест Хэм» в январе предлагал за нападающего больше, чем «Милан», но «Дженоа» сделал выбор в пользу «россонери», поскольку регулярно ведет с ними трансферные дела.

    Пентек согласовал контракт с «Миланом» на 35-40 тысяч евро в неделю

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