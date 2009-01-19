Халилович войдет в сделку по переходу Пентека в «Милан»

согласовал с «Дженоа» трансфер форварда Кшиштофа Пентека.

Стороны сошлись на 35 миллионах евро плюс бонусы, при этом сумма перехода 23-летнего поляка будет снижена за счет включения в сделку полузащитника «россонери» Алена Халиловича.

также хотел получить взамен Андреа Бертолаччи, но в итоге было решено, что 28-летний хавбек «Милана» вернется к генуэзцам по окончании сезона как свободный агент.

Ожидается, что окончательно трансфер Пентека в «Милан» будет оформлен во вторник – «Дженоа» еще нужно согласовать контракт с Халиловичем.

В июле 2018 года Пентек перешел в «Дженоа» из «Краковии» за 4,5 млн евро и в 21 матче забил за «грифонов» 19 голов.

«Вест Хэм» в январе предлагал за нападающего больше, чем «Милан», но «Дженоа» сделал выбор в пользу «россонери», поскольку регулярно ведет с ними трансферные дела.

Пентек согласовал контракт с «Миланом» на 35-40 тысяч евро в неделю