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    «Челси» согласовал аренду Игуаина до конца сезона с возможным продлением на год

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Марина Грановская Футбол

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», близок к переходу в «Челси».

    Лондонский клуб согласовал с туринцами аренду 31-летнего аргентинца до конца сезона с возможным продлением на один год.

    При этом, по данным Sky in Italy, директор «Челси» Марина Грановская не уверена в целесообразности подписания Игуаина.

    Нападающий знаком главному тренеру «синих» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи».

    Переход Игуаина может ускорить трансфер Альваро Мораты из «Челси» в «Атлетико».

    Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.

    Статистику игрока можно найти здесь.

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