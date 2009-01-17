«Челси» согласовал аренду Игуаина до конца сезона с возможным продлением на год

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды в «Милане», близок к переходу в «Челси».
Лондонский клуб согласовал с туринцами аренду 31-летнего аргентинца до конца сезона с возможным продлением на один год.
При этом, по данным Sky in Italy, директор «Челси» Марина Грановская не уверена в целесообразности подписания Игуаина.
Нападающий знаком главному тренеру «синих» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи».
Переход Игуаина может ускорить трансфер Альваро Мораты из «Челси» в «Атлетико».
Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.
Статистику игрока можно найти здесь.