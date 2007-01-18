Игуаин сегодня пройдет медосмотр в «Челси»

Форвард Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», близок к переходу в .

Сегодня 31-летний аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе.

По данным Corriere dello Sport, для перехода Игуаина в «Челси» осталось соблюсти формальности.

Как только сделка будет закрыта, ожидается, что оформит переход нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

Ранее сообщалось, что «Челси» арендует Игуаина до конца сезона с возможным продлением на один год.

Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.