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    Игуаин сегодня пройдет медосмотр в «Челси»

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Кшиштоф Пентек Футбол

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», близок к переходу в «Челси».

    Сегодня 31-летний аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе.

    По данным Corriere dello Sport, для перехода Игуаина в «Челси» осталось соблюсти формальности.

    Как только сделка будет закрыта, ожидается, что «Милан» оформит переход нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

    Ранее сообщалось, что «Челси» арендует Игуаина до конца сезона с возможным продлением на один год.

    Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.

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