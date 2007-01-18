Игуаин сегодня пройдет медосмотр в «Челси»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», близок к переходу в «Челси».
Сегодня 31-летний аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе.
По данным Corriere dello Sport, для перехода Игуаина в «Челси» осталось соблюсти формальности.
Как только сделка будет закрыта, ожидается, что «Милан» оформит переход нападающего «Дженоа» Кшиштофа Пентека.
Ранее сообщалось, что «Челси» арендует Игуаина до конца сезона с возможным продлением на один год.
Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.