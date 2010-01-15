Моуринью приглашен экспертом на beIN SPORTS, но ему запрещено говорить об «МЮ» по соглашению с клубом

Экс-главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью запрещено разглашать информацию об уходе из клуба.
The Times сообщает, что португальский специалист приглашен beIN SPORTS в качестве эксперта для освещения матча Кубка Азии Саудовская Аравия – Катар и матча чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси», но он не сможет обсуждать обстоятельства, связанные с его увольнением.
«МЮ» включил пункт о конфиденциальности в соглашение о компенсации, которую получил Моуринью за досрочное расторжение контракта.
Моуринью получит не больше 15 млн фунтов компенсации за увольнение из «МЮ»