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    Моуринью приглашен экспертом на beIN SPORTS, но ему запрещено говорить об «МЮ» по соглашению с клубом

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Футбол

    Экс-главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью запрещено разглашать информацию об уходе из клуба.

    The Times сообщает, что португальский специалист приглашен beIN SPORTS в качестве эксперта для освещения матча Кубка Азии Саудовская Аравия – Катар и матча чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси», но он не сможет обсуждать обстоятельства, связанные с его увольнением. 

    «МЮ» включил пункт о конфиденциальности в соглашение о компенсации, которую получил Моуринью за досрочное расторжение контракта. 

    Моуринью получит не больше 15 млн фунтов компенсации за увольнение из «МЮ»

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