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    Геннадий Орлов: «Мхитарян хотел бы приехать в Россию года через два. У него русская бабушка»

    Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Геннадий Орлов Генрих Мхитарян Леандро Паредес Футбол

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферные слухи, связанные с полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом и хавбеком «Арсенала» Генрихом Мхитаряном.

    О Паредесе

    «Хороший футболист. Его «Челси» хочет купить. Он хороший футболист, но не зенитовский.

    Он ни разу не сказал, что он за «Зенит», что хочет стать чемпионом страны с «Зенитом». Удивительно, как вообще такого футболиста пригласили».

    О Мхитаряне

    «Какая-то вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в «Зените». Я начал быстренько по своим каналам расспрашивать – что к чему.

    Вообще, у Мхитаряна, чтоб вы знали, бабушка русская, и в принципе он не скрывает, что хотел бы, может, через полтора-два года, не сейчас, приехать в Россию.

    В какой клуб? Ну, кто уже будет договариваться с ним. Сейчас он в «Арсенале» остается, потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет».

    «Челси» предложил за Паредеса 30 млн евро. В Лондоне он может получить оклад 4,5 млн

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