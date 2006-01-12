Геннадий Орлов: «Мхитарян хотел бы приехать в Россию года через два. У него русская бабушка»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферные слухи, связанные с полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом и хавбеком «Арсенала» Генрихом Мхитаряном.
О Паредесе
«Хороший футболист. Его «Челси» хочет купить. Он хороший футболист, но не зенитовский.
Он ни разу не сказал, что он за «Зенит», что хочет стать чемпионом страны с «Зенитом». Удивительно, как вообще такого футболиста пригласили».
О Мхитаряне
«Какая-то вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в «Зените». Я начал быстренько по своим каналам расспрашивать – что к чему.
Вообще, у Мхитаряна, чтоб вы знали, бабушка русская, и в принципе он не скрывает, что хотел бы, может, через полтора-два года, не сейчас, приехать в Россию.
В какой клуб? Ну, кто уже будет договариваться с ним. Сейчас он в «Арсенале» остается, потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет».
«Челси» предложил за Паредеса 30 млн евро. В Лондоне он может получить оклад 4,5 млн