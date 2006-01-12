Геннадий Орлов: «Мхитарян хотел бы приехать в Россию года через два. У него русская бабушка»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансферные слухи, связанные с полузащитником Леандро Паредесом и хавбеком «Арсенала» Генрихом Мхитаряном.

О Паредесе

«Хороший футболист. Его хочет купить. Он хороший футболист, но не зенитовский.

Он ни разу не сказал, что он за , что хочет стать чемпионом страны с «Зенитом». Удивительно, как вообще такого футболиста пригласили».

О Мхитаряне

«Какая-то вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в «Зените». Я начал быстренько по своим каналам расспрашивать – что к чему.

Вообще, у Мхитаряна, чтоб вы знали, бабушка русская, и в принципе он не скрывает, что хотел бы, может, через полтора-два года, не сейчас, приехать в Россию.

В какой клуб? Ну, кто уже будет договариваться с ним. Сейчас он в «Арсенале» остается, потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет».

«Челси» предложил за Паредеса 30 млн евро. В Лондоне он может получить оклад 4,5 млн