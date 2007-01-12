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    Александр Селихов: «Готов играть в дубле «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Спартак-2 Кубок ФНЛ Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о восстановлении после травмы и конкуренции за место в основе.

    – Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. То есть до матча с «Уралом» поиграть в товарищеских матчах смогут все?

    – На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич, так и будет. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть.

    – Что будете делать, если окажетесь в глухом запасе? Игровой практики у вас нет с мая.

    – Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.

    – Вы реально готовы играть во второй команде?

    – Да, готов, – сказал Селихов.

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