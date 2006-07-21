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    «Барселона» предложила 55 млн фунтов за Виллиана

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Виллиан Футбол

    «Барселона» сделала «Челси» третье предложение о трансфере полузащитника Виллиана.

    Каталонский клуб выразил готовность заплатить за футболиста 55 миллионов фунтов. Второе предложение «Барселоны» подразумевало компенсацию в размере 53 миллионов.

    Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются. «Барселона» ведет работу над возможным трансфером бразильца на протяжении последних трех месяцев.

    Статистику Виллиана можно посмотреть здесь.

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