«Барселона» предложила 55 млн фунтов за Виллиана

«Барселона» сделала «Челси» третье предложение о трансфере полузащитника Виллиана.
Каталонский клуб выразил готовность заплатить за футболиста 55 миллионов фунтов. Второе предложение «Барселоны» подразумевало компенсацию в размере 53 миллионов.
Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются. «Барселона» ведет работу над возможным трансфером бразильца на протяжении последних трех месяцев.
Статистику Виллиана можно посмотреть здесь.
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