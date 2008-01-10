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    «Бавария» пытается перехватить Рабьо у «Барселоны»

    Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Адриен Рабьо Футбол

    Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может перейти в «Баварию».

    Парижане хотят продать игрока в январе, чтобы он не ушел бесплатно в «Барселону» летом по окончании контракта с «ПСЖ».

    «Бавария» заинтересована в подписании Рабьо и уже контактировала с французским клубом по поводу возможного трансфера.

    Мюнхенцы готовы как купить хавбека в январе, заплатив компенсацию «ПСЖ», так и подписать игрока летом как свободного агента. Также немцы уже связались с представителями футболиста по поводу возможного перехода.

    Ранее сообщалось, что Рабьо согласовал условия контракта с «Барселоной», однако его мать и по совместительству агент хотела увеличить подписной бонус с 10 до 15 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 голевой пас в 14 матчах чемпионата Франции.

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