«Бавария» пытается перехватить Рабьо у «Барселоны»

Полузащитник Адриен Рабьо может перейти в «Баварию».

Парижане хотят продать игрока в январе, чтобы он не ушел бесплатно в «Барселону» летом по окончании контракта с «ПСЖ».

заинтересована в подписании Рабьо и уже контактировала с французским клубом по поводу возможного трансфера.

Мюнхенцы готовы как купить хавбека в январе, заплатив компенсацию «ПСЖ», так и подписать игрока летом как свободного агента. Также немцы уже связались с представителями футболиста по поводу возможного перехода.

Ранее сообщалось, что Рабьо согласовал условия контракта с «Барселоной», однако его мать и по совместительству агент хотела увеличить подписной бонус с 10 до 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 голевой пас в 14 матчах чемпионата Франции.