УЕФА может ужесточить правила ФФП. За трансферы можно будет расплачиваться максимум в течение трех лет

может ужесточить правила финансового фэйр-плей.

Как сообщает SportBild, союз разрабатывает новое правило, касающееся сроков амортизации трансферов.

Предполагается, что по новым правилам клубы будут обязаны выплачивать всю сумму трансфера в течение максимум трех лет.

Например, «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро за , но в финансовых документах, которые учитывает УЕФА, сумма трансфера разделена на пять лет (срок контракта Неймара с парижанами). Ежегодно учитываются 44,4 млн евро за этот переход.

По новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы максимум на три года. В случае с Неймаром выплаты составили бы 74 млн евро за сезон.