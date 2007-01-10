Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    УЕФА может ужесточить правила ФФП. За трансферы можно будет расплачиваться максимум в течение трех лет

    Теги УЕФА трансферы финансовый фэйр-плей Футбол

    УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей.

    Как сообщает SportBild, союз разрабатывает новое правило, касающееся сроков амортизации трансферов.

    Предполагается, что по новым правилам клубы будут обязаны выплачивать всю сумму трансфера в течение максимум трех лет.

    Например, «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро за Неймара, но в финансовых документах, которые учитывает УЕФА, сумма трансфера разделена на пять лет (срок контракта Неймара с парижанами). Ежегодно учитываются 44,4 млн евро за этот переход.

    По новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы максимум на три года. В случае с Неймаром выплаты составили бы 74 млн евро за сезон.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться