«ПСЖ» могут исключить из ЛЧ за нарушение правил ФФП. «Реал» следит за ситуацией вокруг Неймара и Мбаппе

может быть исключен из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает L’Equipe.

УЕФА вернулся к рассмотрению ситуации с тратами парижан после того, как были опубликованы данные Football Leaks о завышенных спонсорских выплатах.

Также УЕФА намерен еще раз рассмотреть детали трансферов в «ПСЖ» нападающих и Килиана Мбаппе.

Не исключен вариант, при котором французскому клубу придется продать одну из своих звезд, чтобы избежать санкций за нарушение правил ФФП.

Сообщается, что за ситуацией следит «Реал», который готов подписать как Неймара, так и Мбаппе.

Football Leaks: Инфантино помог «Ман Сити» и «ПСЖ» избежать санкций за нарушение правил ФФП

«ПСЖ» платит Неймару 4,5 млн евро за примерное поведение. Football Leaks добрался и до него