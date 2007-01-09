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    Караваев о Кокорине и Мамаеве: «Если всех за такое сажать – тюрем не хватит»

    Теги Зенит Витесс премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Вячеслав Караваев Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о заключении под стражу форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    – С Кокориным и Мамаевым не знакомы? Что думаете обо всем случившемся?

    – Не знаком. А думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось.

    Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред, – сказал Караваев.

    Нелепый суд по Кокориным и Мамаеву: все закончилось фразой «Что они, не могут дома сидеть?»

    Кокорин дешевеет на 1,2 млн евро в месяц, Мамаев – на 0,5. Мы узнали, откуда берутся эти цифры

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