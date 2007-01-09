Караваев о Кокорине и Мамаеве: «Если всех за такое сажать – тюрем не хватит»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о заключении под стражу форварда «Зенита» и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

– С Кокориным и Мамаевым не знакомы? Что думаете обо всем случившемся?

– Не знаком. А думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось.

Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред, – сказал Караваев.

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