Владимир Федотов: «Не боюсь, что меня может сменить Каррера. При нем «Спартак» оказался в полуразрушенном состоянии»

Главный тренер Владимир Федотов прокомментировал информацию о возможной отставке.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить экс-тренер Массимо Каррера.

– Как вы реагируете на публикации, в соответствии с которыми зимой вас сменит другой специалист?

– А как тренер может на такое реагировать? Мы трудились. На мой взгляд, двигались в правильном направлении, постепенно создавали команду, омолаживали ее, добивались определенного результата с учетом тех футболистов, которые у нас были. Ребята, по-моему, прогрессируют. Мне кажется, все нормально работает. А откуда появляются все эти новости... Не знаю, кому задавать такие вопросы? Нашим руководителям? Почему такое пишут?

– Руководителям клуба?

– От них слышу, что нам доверяют. Но мы же знаем наш футбол. Дыма без огня не бывает...

– Противоречивая ситуация. Вам же выражают доверие в клубе?

– Да, выражают. Но мы-то знаем, как это все работает. На примере других клубов, когда туда приходят новые люди с новыми идеями. И чем это все заканчивается.

– Среди ваших возможных сменщиков называют Массимо Карреру. Вас не пугает такой конкурент?

– Нет, не пугает. Мы готовились к «Спартаку» Карреры в первом матче сезона. Да, немножко робко смотрелись в атаке. Но игра в обороне была достаточно уверенной и надежной. Не хватило немного остроты, смелости впереди. В любом случае получили положительный опыт, поняли, что со всеми можно играть.

– Значит, не нервничаете, что вас сменит Каррера?

– Нет, абсолютно! А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние «Спартака», которое осталось после Карреры. О чем переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии.

– При нем?

– Ну да. Каррера сделал ее чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.

– То есть в таких ситуациях надо спрашивать с тренера?

– Не знаю, кто там раскачивал лодку. Но доля вины тренера присутствует, – сказал Федотов.