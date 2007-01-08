Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака». Есть предложения из Китая и России

Полузащитник Ивелин Попов покидает .

Болгарский футболист объявил об уходе из московского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, футболист получил четыре месячные зарплаты. Срок его контракта истекал 31 мая.

«Официально я больше не игрок «Спартака». Благодарю за совместную работу всех в клубе, с кем я работал на протяжении лет, которые я здесь провел.

Мы остаемся друзьями, я искренне желаю сотрудникам клуба успеха. Это футбол. Желаю успехов «Спартаку» и его болельщикам.

У меня есть три-четыре предложение. Есть сумасшедшее предложение из Китая, но я не могу сказать, что это мой приоритет, особенно вторая лига.

Не секрет, что интерес есть и у трех российских клубов, а я чувствую себя здесь отлично. Были разговоры и с командами из других лиг, но обойдемся без подробностей. Думаю, в течение 10 дней приму окончательное решение», – заявил Попов.

В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 13 матчей и отметился голевой передачей.

Попов выступал за «Спартак» с 2015 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.