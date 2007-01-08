Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака». Есть предложения из Китая и России

Полузащитник Ивелин Попов покидает «Спартак».
Болгарский футболист объявил об уходе из московского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, футболист получил четыре месячные зарплаты. Срок его контракта истекал 31 мая.
«Официально я больше не игрок «Спартака». Благодарю за совместную работу всех в клубе, с кем я работал на протяжении лет, которые я здесь провел.
Мы остаемся друзьями, я искренне желаю сотрудникам клуба успеха. Это футбол. Желаю успехов «Спартаку» и его болельщикам.
У меня есть три-четыре предложение. Есть сумасшедшее предложение из Китая, но я не могу сказать, что это мой приоритет, особенно вторая лига.
Не секрет, что интерес есть и у трех российских клубов, а я чувствую себя здесь отлично. Были разговоры и с командами из других лиг, но обойдемся без подробностей. Думаю, в течение 10 дней приму окончательное решение», – заявил Попов.
В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 13 матчей и отметился голевой передачей.
Попов выступал за «Спартак» с 2015 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.