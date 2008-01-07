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    Daily Mail: «Челси» рассматривает Паредеса и хавбека «Кальяри» Бареллу в качестве замены Сеску

    Теги Зенит Кальяри Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Леандро Паредес Николо Барелла Маурицио Сарри Футбол

    «Челси» изучает рынок на предмет замены полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который переходит в «Монако».

    Лондонцы, как утверждает Daily Mail, рассматривают два основных варианта: Леандро Паредес из «Зенита» и Николо Барелла из «Кальяри». За обоими игроками «Челси» следит в течение года.

    Бареллу и Паредеса Маурицио Сарри хотел приобрести еще во время работы тренером «Наполи». Трансфер итальянца оценивается в 45 миллионов фунтов, потенциальная стоимость игрока «Зенита» не уточняется.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы просят у «Милана», который давно следит за Паредесом, 25 миллионов евро.

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