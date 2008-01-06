Фабрегас сегодня может завершить трансфер в «Монако»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако».
Сегодня 31-летний испанец и его агент Даррен Дин проведут переговоры с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым и могут завершить трансфер.
Фабрегас хорошо знаком главному тренеру «Монако» Тьерри Анри по совместному выступлению за «Арсенал».
Ранее сообщалось, что хавбек заключит с «Монако» соглашение на 2,5 года и получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро.
Контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года.