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    Фабрегас сегодня может завершить трансфер в «Монако»

    Теги Монако Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас близок к переходу в «Монако».

    Сегодня 31-летний испанец и его агент Даррен Дин проведут переговоры с вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым и могут завершить трансфер.

    Фабрегас хорошо знаком главному тренеру «Монако» Тьерри Анри по совместному выступлению за «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что хавбек заключит с «Монако» соглашение на 2,5 года и получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро.

    Контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года.

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