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    «Милан» хочет подписать Пентека. «Дженоа» просит 60 млн евро

    Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия возможные трансферы Дженоа Кшиштоф Пентек Футбол

    Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек может оказаться в «Милане».

    «Россонери» хотят подписать польского форварда и контактируют с генуэзцами по поводу потенциального летнего трансфера.

    «Дженоа», купивший Пентека за 4 миллиона евро, хочет выручить от его продажи 60 миллионов. 

    На поляка также претендуют «Ювентус» и «Интер», но они будут вступать с «Дженоа» в переговоры только в случае ухода своих основных нападающих – Марио Манджукича и Мауро Икарди соответственно.

    23-летний Пентек забил в текущем сезоне серии А 13 голов в 19 матчах и уступает в гонке бомбардиров только Криштиану Роналду. Его статистику можно изучить здесь.

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