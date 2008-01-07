«Милан» хочет подписать Пентека. «Дженоа» просит 60 млн евро

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек может оказаться в .

«Россонери» хотят подписать польского форварда и контактируют с генуэзцами по поводу потенциального летнего трансфера.

, купивший Пентека за 4 миллиона евро, хочет выручить от его продажи 60 миллионов.

На поляка также претендуют и «Интер», но они будут вступать с «Дженоа» в переговоры только в случае ухода своих основных нападающих – Марио Манджукича и соответственно.

23-летний Пентек забил в текущем сезоне серии А 13 голов в 19 матчах и уступает в гонке бомбардиров только Криштиану Роналду. Его статистику можно изучить здесь.