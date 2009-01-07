Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Вратарь «Сосьедада» выложил фото, на котором он касается мяча в эпизоде с Винисиусом

    Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига судьи Хосе Мунуэра Монтеро Херонимо Рульи видеоповторы Винисиус Жуниор Футбол

    Голкипер «Реал Сосьедад» Херонимо Рульи не согласен с теми, кто считает, что он фолил на форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре в одном из эпизодов очного матча команд (2:0) в 18-м туре Ла Лиги.

    Рульи выложил в твиттер фото, на котором видно, что он сначала касается мяча, а потом задевает бразильца.

    Напомним, что «Реал» из-за судейства в матче с «Сосьедадом» собрался подать жалобу на работу бригады во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.

    Мадридцы были недовольны и тем, что в спорных эпизодах судья не задействовал систему видеопомощи.

    Фото: твиттер Херонимо Рульи

    «Реал» опять проиграл. Так плохо Мадриду не было 13 лет

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться