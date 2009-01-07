Вратарь «Сосьедада» выложил фото, на котором он касается мяча в эпизоде с Винисиусом

Голкипер Херонимо Рульи не согласен с теми, кто считает, что он фолил на форварде «Реала» в одном из эпизодов очного матча команд (2:0) в 18-м туре .

Рульи выложил в твиттер фото, на котором видно, что он сначала касается мяча, а потом задевает бразильца.

Напомним, что «Реал» из-за судейства в матче с «Сосьедадом» собрался подать жалобу на работу бригады во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.

Мадридцы были недовольны и тем, что в спорных эпизодах судья не задействовал систему видеопомощи.

Фото: твиттер Херонимо Рульи

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