Серхио Рамос: «Требуем от VAR не благосклонности, а справедливости. Оба пенальти были явными»

Капитан «Реала» Серхио Рамос после поражения от «Сосьедада» (0:2) в матче раскритиковал судью Хосе Мунуэру Монтеро за то, что тот не назначил два 11-метровых.

«Оба пенальти были явными, особенно эпизод с Винисиусом. Это возмутительно!

Что касается моего случая, то Ильярраменди толкнул меня, но смог убедить судью, что фола не было. Но эпизод с Винисиусом еще больше тянул на 11-метровый.

Я всегда призывал и призываю к использованию видеоповторов, но не знаю, почему этого не произошло в данных ситуациях. Я этого не понимаю.

Мы не требуем от VAR благосклонности, но требуем справедливости. Такой подход к судейству нужно менять, потому что ничего подобного я уже давно не видел.

Я высказал арбитру свое мнение, а он пояснил, что был уверен в том, что пенальти не было. Я не мог в это поверить», – сказал Рамос.

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