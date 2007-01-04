Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник Аарон Рэмзи определился со своим будущим.

По информации Sport Mediaset, валлиец подписал предварительный контракт с . Как утверждает Calciomercato, есть вероятность, что трансфер может состояться зимой.

Срок контракта 28-летнего футболиста с лондонским клубом истекает летом 2019 года, он сможет покинуть клуб без компенсации на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Рэмзи хочет перейти именно в туринский клуб. «Юве» предложил ему 4-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год.

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