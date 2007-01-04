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    Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Аарон Рэмзи Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи определился со своим будущим.

    По информации Sport Mediaset, валлиец подписал предварительный контракт с «Ювентусом». Как утверждает Calciomercato, есть вероятность, что трансфер может состояться зимой.

    Срок контракта 28-летнего футболиста с лондонским клубом истекает летом 2019 года, он сможет покинуть клуб без компенсации на правах свободного агента.

    Ранее сообщалось, что Рэмзи хочет перейти именно в туринский клуб. «Юве» предложил ему 4-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год.

    Рэмзи не нужен «Арсеналу». Но он сделает «Юве» и Роналду сильнее

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