Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи определился со своим будущим.
По информации Sport Mediaset, валлиец подписал предварительный контракт с «Ювентусом». Как утверждает Calciomercato, есть вероятность, что трансфер может состояться зимой.
Срок контракта 28-летнего футболиста с лондонским клубом истекает летом 2019 года, он сможет покинуть клуб без компенсации на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Рэмзи хочет перейти именно в туринский клуб. «Юве» предложил ему 4-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год.
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