Зико: «Месси близок к Марадоне, но его нельзя сравнивать с Пеле»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико сравнил форварда «Барселоны» с Диего Марадоной и Пеле.

«Месси близок к Марадоне. Это означает, что, по моему мнению, его нельзя сравнивать с Пеле.

Считаю, что Марадона чуть впереди Месси. Но Пеле обладает всеми качествами и характеристиками, которыми может обладать футболист.

Когда Бог создал его Пеле, он вложил в него все качества, которые нужны футболисту: скорость, сила, техника, удар ногами, удар головой, дриблинг. Он наделил его всем, чем может обладать игрок.

У Месси есть почти все, но у него нет титулов чемпиона мира, как у Пеле. Это говорит о многом.

Марадона всегда выделялся на больших соревнованиях в тот момент, когда Аргентина не была фаворитом с таким большим количеством звезд в составе.

И он не играл в такой команде, которая есть сейчас у Месси. Рядом с ним не было Пике, Иньесты, Суареса, Хави или , – сказал Зико.

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