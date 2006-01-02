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    Жано отказал «Крыльям» и намерен остаться в «Спартаке». Еременко, вероятно, поедет на первый сбор

    Теги Спартак Крылья Советов Роман Еременко премьер-лига Россия возможные трансферы Жано Ананидзе Футбол

    Полузащитники «Спартака» Жано Ананидзе и Роман Еременко могут продолжить выступать в клубе. 

    По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, грузинский футболист решительно настроен остаться в «Спартаке» и отказывает «Крыльям Советов».

    Еременко пройдет медосмотр с командой после каникул и с высокой долей вероятности поедет на первый сбор в Дубай. 

    Ранее сообщалось, что руководство московского клуба приняло решение расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно.

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