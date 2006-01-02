Жано отказал «Крыльям» и намерен остаться в «Спартаке». Еременко, вероятно, поедет на первый сбор

Полузащитники Жано Ананидзе и Роман Еременко могут продолжить выступать в клубе.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, грузинский футболист решительно настроен остаться в «Спартаке» и отказывает «Крыльям Советов».

Еременко пройдет медосмотр с командой после каникул и с высокой долей вероятности поедет на первый сбор в Дубай.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба приняло решение расстаться с этими футболистами в зимнее трансферное окно.

Гендиректор «Крыльев»: «Интерес к Ананидзе у нас есть»

«Спартак» уведомил Еременко, что больше не рассчитывает на него