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    Поль Погба: «Мы побеждали и при прежнем тренере, но сейчас «МЮ» больше ориентирован на атаку»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Борнмут Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1). 

    «Нам нужна была победа, и мы отлично сыграли. «МЮ» возвращается, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Прекрасно, что мы так закончили год. 

    В чем разница в игре «МЮ» после прихода Оле-Гуннара Сульшера? Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны быть на первой строчке АПЛ. Это всего лишь реакция игроков, мы все получаем удовольствие.

    Мы одерживали победы и при прежнем тренере, но сейчас у нас другой стиль игры. «МЮ» теперь больше ориентирован на атаку, мы создаем больше моментов, и именно так и хотим играть», – сказал Погба. 

    «МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

    Вы никогда не видели Погба таким счастливым

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