Поль Погба: «Мы побеждали и при прежнем тренере, но сейчас «МЮ» больше ориентирован на атаку»

Полузащитник Поль Погба прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с (4:1).

«Нам нужна была победа, и мы отлично сыграли. «МЮ» возвращается, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Прекрасно, что мы так закончили год.

В чем разница в игре «МЮ» после прихода ? Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны быть на первой строчке АПЛ. Это всего лишь реакция игроков, мы все получаем удовольствие.

Мы одерживали победы и при прежнем тренере, но сейчас у нас другой стиль игры. «МЮ» теперь больше ориентирован на атаку, мы создаем больше моментов, и именно так и хотим играть», – сказал Погба.

«МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

Вы никогда не видели Погба таким счастливым