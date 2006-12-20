Спортдиректор «ПСЖ»: «Барселона» предлагала контракт Рабьо еще летом. Это против правил»

Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике ответил матери полузащитника Адриену Рабьо, которая заявила что клуб не отпустил ее сына летом.

«Мы всегда удивляемся, когда клубы не уважают правила.

Я был поражен, Рабьо сказал мне, что получил предложение от «Барселоны» летом, 29 августа, за 20 часов до закрытия трансферного окна. Все просто, это значит, что руководство «Барселоны» договорилось с Рабьо раньше, чем они поговорили с нами.

Их предложение было смехотворным, я удивился, что они предложили так мало. Это было неуважительное предложение за игрока топ-класса, коим является Рабьо. К тому же, невозможно согласовать трансфер такого игрока за 24 часа.

Как только мы договорились о продлении контракта, его представители отказались от переговоров без всяких объяснений. Я уверен, что тогда Рабьо договорился с другим клубом», – сказал Энрике.

Ранее «Атлетико» обвинял «Барселону», что она незаконно ведет переговоры с нападающим Антуаном Гризманном.

Мать Рабьо: «Решение об уходе из «ПСЖ» окончательное. Пути назад нет, Адриен покупает свою свободу»

Le Parisien: Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»