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    Криштиану Роналду: «VAR мне нравится. Надо приветствовать все, что упрощает работу судей»

    Теги Сампдория Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия судьи Паоло Валери видеоповторы Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду передал впечатления от победы над «Сампдорией» (2:1) в 19-м туре серии А.

    «Команда очень хорошо выступает. Мы отменно провели первую половину сезона. Но обязательно надо продолжать работать, чтобы наверняка сохранить такую форму и во второй половине», – сказал нападающий.

    Португалец поделился мыслями по поводу эпизодов, в которых арбитр Паоло Валери принимал решения с помощью видеоассистентов.

    «Мне нравится VAR, потому что для рефери подобные решения сложны. И мы должны приветствовать все, что упрощает его работу», – сказал игрок «Ювентуса».

    «Сампдория»: «Спорный пенальти Роналду и помощь VAR привели к победе «Ювентуса»

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