«Сампдория»: «Спорный пенальти Роналду и помощь VAR привели к победе «Ювентуса»

В официальном твиттере «Сампдории» скептически оценили работу судей, обслуживавших игру генуэзской команды с «Ювентусом» (1:2).

«За счет спорного пенальти Роналду и с помощью VAR матч заканчивается победой «бьянконери», – сказано в записи, опубликованной после финального свистка.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил окончательный счет, реализовав пенальти на 65-й минуте. В добавленное ко второму тайму время судейская бригада Паоло Валери отменила гол полузащитника «Сампдории» Риккардо Сапонары. За разбор видеоповторов отвечали арбитры и Стефано Дель Джоване.