Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Сампдория»: «Спорный пенальти Роналду и помощь VAR привели к победе «Ювентуса»

    Теги Сампдория Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия судьи видео Паоло Валери Стефано Дель Джоване Фабио Мареска видеоповторы Футбол

    В официальном твиттере «Сампдории» скептически оценили работу судей, обслуживавших игру генуэзской команды с «Ювентусом» (1:2).

    «За счет спорного пенальти Роналду и с помощью VAR матч заканчивается победой «бьянконери», – сказано в записи, опубликованной после финального свистка.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил окончательный счет, реализовав пенальти на 65-й минуте. В добавленное ко второму тайму время судейская бригада Паоло Валери отменила гол полузащитника «Сампдории» Риккардо Сапонары. За разбор видеоповторов отвечали арбитры Фабио Мареска и Стефано Дель Джоване.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться