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    Лионель Месси: «Ювентус» – мощная команда, и с Роналду они стали гораздо сильнее. Серьезный претендент на победу в ЛЧ»

    Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Ювентус Манчестер Сити Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что «Ювентус» входит в число главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    - Групповой этап Лиги чемпионов завершился. Какая команда вам больше всего понравилась: «Ювентус», «Ман Сити», «ПСЖ»?

    – Я не видел многих матчей «ПСЖ», потому что мы играли в один день. Но я знаю футболистов, которые играют за этот клуб, и слежу за их выступлением в чемпионате Франции. 

    «Ювентус» – очень мощная команда. Так было и до прихода Роналду, но с ним клуб стал гораздо сильнее. Это серьезный претендент на победу в Лиге чемпионов этого сезона. 

    «Ман Сити» – очень яркая команда, в клубе собраны высококлассные игроки. «Бавария» снова показывает хороший футбол. Сложно выделить одну команду, поэтому Лига чемпионов так прекрасна, – сказал Месси.

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