Окриашвили о Кокорине и Мамаеве: «Обосрали их, как будто они убили кого-то. Ребята просто подрались»

Экс-игрок «Краснодара» Торнике Окриашвили в интервью Sports.ru поделился мнением о скандале вокруг нападающего Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева.

– Как вы отреагировали, когда посмотрели видео с участием Мамаева?

– Если честно, шок случился уже после того, как они попали в тюрьму. До этого сдержанно отнесся к новостям о драке. Все же дрались в своей жизни. Просто на них очень сильно все напали. Во многом из-за того, что раньше у них тоже были проблемы. Так обосрали их, как будто они убили кого-то. Ребята просто подрались! 95% даже не знают, что там точно случилось, были они правы или не правы. Да, вчетвером били одного. Но никто же не знает, что он им сказал. Может, он маму трогал или семью. Себя можно уже не контролировать, когда доходит до такого.

– Бить людей нельзя.

– Бывают моменты, когда какие-то слова или поступки нельзя оставить просто так. Конечно, можно проглотить оскорбления или какое-то неприятное поведение. Но иногда это правда нереально. Плохо еще в той ситуации, что Кокорин и Мамаев были пьяными.

– А почему вы так уверены, что их оскорбляли, а не они?

– Я на 100% не могу сказать, потому что меня там не было. Но вот в случае с тем же водителем я на 100% уверен, что они сами никогда бы не начали драку и не полезли на него просто так. Я же их знаю.

– Вы пытались выяснить у Мамаева детали?

– Я был в Грузии, когда это случилось. Сразу написал, но ответа не было. Сообщение даже не дошло – одна галочка стояла и стоит до сих пор. Надеюсь, обоих отпустят, потому что они нужны футболу. Мамаев в этом году проводил один из лучших сезонов и вел себя очень профессионально. Причем Паша спокойный человек в жизни, но, видимо, в той ситуации это не помогло.

– Он только в жизни спокойный? На поле заводится так же, как на знаменитых видосах?

– На поле ни разу такого не было, чтобы Мамаев на кого-то из партнеров кричал или летел двумя ногами. Единственное, когда он проигрывал, мог что-то сказать жесткое, но всегда с юмором. Мамаев всегда шутит и всегда на позитиве. Когда его забрали, в раздевалке стало скучно и пусто. Как раз Мамаев и придумал эти шутки «Как ты это делаешь, так никто» или «Как ты отдыхаешь, так никто». От него уже и Кокорин, и Смолов, и все остальные подхватили, – сказал Окриашвили.