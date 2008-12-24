Геркус о Кокорине и Мамаеве: «В какой-то степени это показательный процесс»

Генеральный директор Илья Геркус поделился мнением о судебном процессе над футболистами Александром Кокориными и Павлом Мамаевым в интервью журналистке Марии Командной, опубликованном на ее YouTube-канале Commandos.

– Как бы вы себя повели, если бы с футболистами «Локомотива» случилось то, что с Кокориным и Мамаевым?

– Не дай бог. Не хотел бы, чтобы такое случилось. Это тяжелая ситуация, никому не пожелаешь.

Сейчас ситуацию решает не футбольное сообщество. Это ушло в судебную систему, какой-то выход получится. Какие уроки будут извлечены для всех – конечно, ребятам нужно намного тщательнее себя контролировать. Даже когда они выпили и отдыхают. Всякое случается, мы все живые люди.

Они звезды, селебрити. И любая их оплошность, любая их расхлябанность будет востребована.

– До февраля они под стражей. Не кажется ли вам, что это показательный процесс?

– В какой-то степени да. Это прецедентное дело, и суд в затруднительном положении, потому что мы помним, что возможное наказание в огромном диапазоне – от тюремного заключения на большие сроки до какого-то, как я понимаю, небольшого ареста и штрафа. И вот они будут вынуждены принимать решение.

– Кокорин и Мамаев вернутся в футбол?

– Это очень сильно зависит от них. Насколько их готовы там видеть, насколько их поддержат партнеры, болельщики, насколько в них готовы видеть футболистов. И футбольные власти – нужно понять, какая будет спортивная санкция, если она будет, – сказал Геркус.