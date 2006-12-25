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    «Динамо» хочет арендовать Ташаева у «Спартака». Летом бело-голубые судились с игроком из-за ухода

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Александр Ташаев Футбол

    «Спартак» может избавиться от полузащитника Александра Ташаева.

    По информации «Чемпионата», красно-белые готовы отпустить игрока в аренду. В нем заинтересовано «Динамо» – бывший клуб Ташаева, за который он выступал до минувшего лета. Тренер «Спартака» Олег Кононов хочет, чтобы у Ташаева была регулярная практика. 

    Напомним, что Ташаев покинул «Динамо» со скандалом. Он выкупил свой контракт у клуба за 1,5 миллиона евро. Клуб пытался признать этот пункт контракта нелегитимным.

    «Динамо» пыталось взыскать с 24-летнего футболиста 400 тысяч евро, выплаченных ему в качестве подъемных, и требовало дисквалификации игрока, однако успехом это мероприятие не завершилось.

    Сам Ташаев позже успешно взыскал с «Динамо» 5 тысяч евро в рамках долга по выплате призовых.

    Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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