Быстров об аресте Кокорина и Мамаева: «Просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие»

Бывший полузащитник Владимир Быстров поделился мнением о чемпионской гонке, а также о содержании под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Любая команда из первой пятерки может рассчитывать на золото, если пройдет вторую часть дистанции без потерь.

– Даже «Спартак»?

– С одной стороны, почему нет? С другой – «Спартаку» придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков. Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки.

– Вы были в роли Глушакова и на себе чувствовали, что такое давление болельщиков.

– Все идет от СМИ: кто-то что-то написал, кто-то кому-то дал послушать. Такой бред! Болельщики «Спартака» говорят, что якобы Глушаков настраивал команду против Карреры, хотел, чтобы «Спартак» проигрывал. Полная ерунда.

Давайте предположим, что кто-то услышал, что Глушаков послал Карреру. И пусть – это его право! Глушаков бился за «Спартак», доказывал своей игрой, какие к нему могут быть вопросы? Я тоже мог, условно говоря, послать Спаллетти, но отдавал на поле все, что у меня есть. Не за тренера, а за «Зенит», хотя с тем же Спаллетти в какой-то момент у меня были разногласия.

– Не так давно ваш дом подвергся разбойному нападению, вы не понаслышке знаете, что такое настоящее преступление. Что скажете о ситуации с Кокориным и Мамаевым?

– Я знаю Пашку, знаю Кокору – это адекватные футболисты и хорошие люди. Да, выпили, да, повели себя неправильно, но понесли наказание. Говорить, что они опасны для общества – полный бред! Подобных ситуаций миллион, но нам на их примере показывают, какие есть жесткие рамки. На мой взгляд, домашнего ареста до суда было бы достаточно, продлевать срок заключения не было никакой необходимости, люди должны были встретить Новый год с детьми, с семьями. Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие, – сказал Быстров.