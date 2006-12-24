Парфенов о Заболотном: «Над Дзюбой тоже смеялись – и кем он стал?»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о нападающем Антоне Заболотном.

– При вас в «Тосно» на пике был Заболотный. Как он так поднялся?

– Его трансфер в «Зенит» – из серии «оказался в нужное время в нужном месте». Манчини посещал почти каждый домашний матч . Просто потому что наши с «Зенитом» игры разводили на разные дни. Вот и присмотрел.

– При вас Заболотный забил в «Тосно» 24 гола за 61 матч. Как?

– У него огромное желание. Ему просто нужно больше давать играть. Тяжело забивать по три мяча, если выходишь на 15 минут. Тем более при таком давлении, какое есть в «Зените». Но Черчесов же не просто так его вызывает.

– Три главных качества Заболотного?

– Первое – работоспособность и отдача. Второе – уровень единоборств. Если нужно прессинговать, он будет это делать. И третье – степень ответственности. Что скажешь, то человек и будет выполнять.

Антон всем своим видом показывал: «Я готов. Говорите, что делать». Согласен, что он должен забивать побольше, но про время я уже сказал. Вспомните, Женька Марков тоже никому не нужен был, а у нас, в «Тосно», вернулся в футбол, встал на ноги.

– Как относитесь к насмешкам над Заболотным?

– Над Дзюбой тоже смеялись – и кем он стал? Все переворачивается в одну секунду. Забьет два мяча – бог. То же самое про Кокорина говорили, про Смолова

– С Дзюбой в не пересеклись?

– Совсем чуть-чуть. Он в молодежке был, у Ромащенко. Уже тогда было видно: духовитый парень – никогда не любил проигрывать, – сказал Парфенов.