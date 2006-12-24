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    Парфенов о Заболотном: «Над Дзюбой тоже смеялись – и кем он стал?»

    Теги Зенит Артем Дзюба Дмитрий Парфенов Федор Смолов Роберто Манчини премьер-лига Россия Урал Александр Кокорин Антон Заболотный Тосно Евгений Марков Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о нападающем «Зенита» Антоне Заболотном.

    – При вас в «Тосно» на пике был Заболотный. Как он так поднялся? 

    – Его трансфер в «Зенит» – из серии «оказался в нужное время в нужном месте». Манчини посещал почти каждый домашний матч «Тосно». Просто потому что наши с «Зенитом» игры разводили на разные дни. Вот и присмотрел.

    – При вас Заболотный забил в «Тосно» 24 гола за 61 матч. Как? 

    – У него огромное желание. Ему просто нужно больше давать играть. Тяжело забивать по три мяча, если выходишь на 15 минут. Тем более при таком давлении, какое есть в «Зените». Но Черчесов же не просто так его вызывает. 

    – Три главных качества Заболотного? 

    – Первое – работоспособность и отдача. Второе – уровень единоборств. Если нужно прессинговать, он будет это делать. И третье – степень ответственности. Что скажешь, то человек и будет выполнять.

    Антон всем своим видом показывал: «Я готов. Говорите, что делать». Согласен, что он должен забивать побольше, но про время я уже сказал. Вспомните, Женька Марков тоже никому не нужен был, а у нас, в «Тосно», вернулся в футбол, встал на ноги. 

    – Как относитесь к насмешкам над Заболотным? 

    – Над Дзюбой тоже смеялись – и кем он стал? Все переворачивается в одну секунду. Забьет два мяча – бог. То же самое про Кокорина говорили, про Смолова

    – С Дзюбой в «Спартаке» не пересеклись? 

    – Совсем чуть-чуть. Он в молодежке был, у Ромащенко. Уже тогда было видно: духовитый парень – никогда не любил проигрывать, – сказал Парфенов.

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