«Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за игрой Санчо

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо интересен европейским топ-клубам.
За игрой 18-летнего англичанина следят «Реал», «Барселона» и «Бавария».
Мадридцы хотели купить Санчо еще до его переезда из «Манчестер Сити» в Германию.
Однако предложение «Реала», хоть и было более выгодным с финансовой точки зрения, предполагало игру Санчо в «Кастилье», а «Боруссия» пообещала футболисту выступление в первой команде.
Санчо в 17 матчах бундеслиги в этом сезоне забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
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