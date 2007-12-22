«Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за игрой Санчо

Вингер дортмундской Джейдон Санчо интересен европейским топ-клубам.

За игрой 18-летнего англичанина следят «Реал», и «Бавария».

Мадридцы хотели купить Санчо еще до его переезда из «Манчестер Сити» в Германию.

Однако предложение , хоть и было более выгодным с финансовой точки зрения, предполагало игру Санчо в «Кастилье», а «Боруссия» пообещала футболисту выступление в первой команде.

Санчо в 17 матчах бундеслиги в этом сезоне забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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