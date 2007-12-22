Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за игрой Санчо

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Реал Мадрид Кастилья Джейдон Санчо Футбол

    Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо интересен европейским топ-клубам.

    За игрой 18-летнего англичанина следят «Реал», «Барселона» и «Бавария».

    Мадридцы хотели купить Санчо еще до его переезда из «Манчестер Сити» в Германию.

    Однако предложение «Реала», хоть и было более выгодным с финансовой точки зрения, предполагало игру Санчо в «Кастилье», а «Боруссия» пообещала футболисту выступление в первой команде.

    Санчо в 17 матчах бундеслиги в этом сезоне забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

    Два тинейджера из Англии рвут бундеслигу. Вы обязаны про них узнать

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться