Леонид Слуцкий: «Смотрю «вДудя», знаю всех ведущих рэперов. У моего сына-рэпера выходит альбом»

Главный тренер «Витесса» рассказал о музыкальном увлечении сына.

– Как дела у вашего 13-летнего сына Димы?

– Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается.

В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас – рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.

Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.

– Про батл Оксимирона и Гнойного слышали?

– Да. Я смотрю «вДудя», поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир – Фараон, – сказал тренер.