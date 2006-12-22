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    Леонид Слуцкий: «Смотрю «вДудя», знаю всех ведущих рэперов. У моего сына-рэпера выходит альбом»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс светская хроника Юрий Дудь Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о музыкальном увлечении сына.

    – Как дела у вашего 13-летнего сына Димы?

    – Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается.

    В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас – рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.

    Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.

    – Про батл Оксимирона и Гнойного слышали?

    – Да. Я смотрю «вДудя», поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир – Фараон, – сказал тренер.

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