«МЮ» готов заплатить за Почеттино 42 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски постоянного главного тренера.
По информации The Telegraph, единственный кандидат – Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма». Впрочем, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не намерен просто так отпускать аргентинца, утверждает The Times.
«Тоттенхэм» потребует выплатить не 34 миллиона фунтов за досрочный разрыв контракта (зарплата тренера за 4 года контракта), а больше.
The Telegraph сообщает, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить требуемую «Тоттенхэмом» сумму – 42 миллиона евро за весь пятилетний контракт, действующий с минувшего лета.