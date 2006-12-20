«МЮ» готов заплатить за Почеттино 42 млн фунтов

ведет поиски постоянного главного тренера.

По информации The Telegraph, единственный кандидат – Маурисио Почеттино из . Впрочем, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не намерен просто так отпускать аргентинца, утверждает The Times.

потребует выплатить не 34 миллиона фунтов за досрочный разрыв контракта (зарплата тренера за 4 года контракта), а больше.

The Telegraph сообщает, что готов заплатить требуемую «Тоттенхэмом» сумму – 42 миллиона евро за весь пятилетний контракт, действующий с минувшего лета.