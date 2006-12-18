The Times: Почеттино хочет поработать в «МЮ»

ведет поиски нового главного тренера на долгосрочную перспективу после отставки .

«МЮ» хочет пригласить Маурисио Почеттино из .

По информации The Times, аргентинец заинтересовался этим вариантом и хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели, считая, что это слишком хорошее предложение, чтобы отказываться.

Почеттино недоволен стилем работы владельца «Тоттенхэма» , в частности, трансферной деятельностью клуба, жесткими рамками зарплатного фонда, задержкой открытия стадиона.

Кроме того, финансовые ограничения будут сдерживать еще несколько лет после открытия стадиона.

Почеттино сомневается, что ему удастся реализовать свои амбиции в Лондоне, хоть он и понимает, что «МЮ», вероятно, не совсем ему подходит по манере работы.

«МЮ» также планирует переманить весь тренерский штаб Почеттино.

Летом, после ухода Зинедина Зидана, интерес к аргентинцу проявлял «Реал».

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