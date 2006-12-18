The Times: Почеттино хочет поработать в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски нового главного тренера на долгосрочную перспективу после отставки Жозе Моуринью.
«МЮ» хочет пригласить Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма».
По информации The Times, аргентинец заинтересовался этим вариантом и хочет, чтобы его кандидатуру рассмотрели, считая, что это слишком хорошее предложение, чтобы отказываться.
Почеттино недоволен стилем работы владельца «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, в частности, трансферной деятельностью клуба, жесткими рамками зарплатного фонда, задержкой открытия стадиона.
Кроме того, финансовые ограничения будут сдерживать «Тоттенхэм» еще несколько лет после открытия стадиона.
Почеттино сомневается, что ему удастся реализовать свои амбиции в Лондоне, хоть он и понимает, что «МЮ», вероятно, не совсем ему подходит по манере работы.
«МЮ» также планирует переманить весь тренерский штаб Почеттино.
Летом, после ухода Зинедина Зидана, интерес к аргентинцу проявлял «Реал».
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