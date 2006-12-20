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    Погба радовался отставке Моуринью. Кэррик сказал, что клуб важнее любого игрока

    Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обрадовался отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    Как сообщает The Sun, француз вместе с другими игроками радовался увольнению Моуринью на утренней тренировке во вторник, а сам Погба якобы сказал: «Он думал, что сможет выставить меня дураком и настроить фанатов против меня. Он связался не с тем парнем».

    Исполнявший на тот момент обязанности главного тренера Майкл Кэррик сделал игрокам замечание, заметив, что клуб важнее любого игрока и может избавиться от любого футболиста, не соответствующего стандартам «Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что «МЮ» оштрафует Погба за пост с ухмылкой после увольнения Моуринью.

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