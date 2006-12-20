Погба радовался отставке Моуринью. Кэррик сказал, что клуб важнее любого игрока

Полузащитник Поль Погба обрадовался отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера.

Как сообщает The Sun, француз вместе с другими игроками радовался увольнению Моуринью на утренней тренировке во вторник, а сам Погба якобы сказал: «Он думал, что сможет выставить меня дураком и настроить фанатов против меня. Он связался не с тем парнем».

Исполнявший на тот момент обязанности главного тренера сделал игрокам замечание, заметив, что клуб важнее любого игрока и может избавиться от любого футболиста, не соответствующего стандартам «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «МЮ» оштрафует Погба за пост с ухмылкой после увольнения Моуринью.