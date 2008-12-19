Нагорных может стать гендиректором «Локомотива». Он ушел из Минспорта на фоне допингового скандала вокруг ОИ в Сочи

Стали известны потенциальные кандидаты на замену Илье Геркусу на посту генерального директора ива».

По информации «Спорт-Экспресса», вероятность ухода Геркуса весьма высокая. Это может случиться в конце декабря после заочного совета директоров «Локо».

Сменить его может, помимо уже называвшегося , бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных, который был замешан в допинговом скандале на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Предполагалось, что именно он и был непосредственным руководителем схемы подмены допинг-проб спортсменов. Нагорных был пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпиадах и покинул пост замминистра в октябре 2016 года.

Сейчас Нагорных – председатель правления РФСО «Локомотив» и советник генерального директора ОАО «РЖД», по данным газеты «Гудок».

Кроме того, вслед за Геркусом из «Локо» может уйти спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. А заменить его может Владимир Кузьмичев, недавно возглавивший академию «Локомотива».