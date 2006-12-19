Адвокат Кокорина: «Публикации о том, что футболистов должны отпустить, вызвали противодействие заинтересованных лиц»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала информацию о том, что судье по делу Кокорина и хавбека «Краснодара» Мамаева угрожали расправой в случае продления срока ареста

«Неожиданно прояснились истинные мотивы решения Мосгорсуда от 18 декабря 2018 г., которые стали очевидны после публикации на сайте МГС информации о поступлении угроз в адрес судьи в случае оставления под стражей футболистов.

Естественно, после такого рода требований суд не мог принять иного решения. Это означало бы, что он идет на поводу у преступников, что исключено инструкциями и приказами по противодействию подобного рода давления на судебные и другие государственные органы.

Защита считает, что публикации в СМИ о том, что футболистов должны отпустить в указанном судебном заседании, с учетом доводов о несоразмерности содеянному и длительности срока стражи, вызвали противодействие заинтересованных лиц, которые предприняли контрмеры, понимая, что после такого воздействия на суд другого решения не может быть. Под заинтересованными лицами необходимо понимать тех, кому в силу различных причин выгодно дальнейшее удержание под стражей обвиняемых.

Не понятно только психически нездоровому человеку, что любые угрозы в адрес суда влекут обратный эффект и не могут никаким образом облегчить положение арестованных, а только навредить им, причем многократно, так как после этого юридические доводы и аргументы уже не действуют», — написала Стукалова в инстаграме.

Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожали расправой в случае продления срока ареста